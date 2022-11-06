ВСУ уничтожили 500 оккупантов в маковке на Луганщине. Фото:

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Бої за Донбас призводять до величезних втрат у складі російської окупаційної армії.

У Маківці в Луганській області загарбники втратили 500 солдатів. При цьому росія не поспішає забирати тіла своїх громадян, щоб не виплачувати родичам компенсації. Про це 6 листопада голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.

А так, немає тіла — немає лади, — зазначив він.

За словами Гайдая, загарбники не полишають спроб знову захопити Білогорівку. Ворог розуміє, якщо його відкинуть подалі від цього населеного пункту, то наступним Збройні сили України звільнять Лисичанськ. Голова ОВА припускає, що при такому розвитку подій ворог втече із Сєвєродонецька, бо місто настільки знищене, що не може використовуватися як фортеця.

Нагадаємо, наприкінці жовтня російські загарбники підірвали міст через річку Красна біля села Красноріченського Луганської області. Таким чином окупанти намагалися зупинити контрнаступ Збройних сил України.