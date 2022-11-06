Спецподразделение «Альфа» ликвидировало три российские БМП. Фото: СБУ

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Ракурс

Російська армія продовжує втрачати в Україні свою бронетехніку та особовий склад.

Зокрема, на Харківському напрямку бійці спецпідрозділу «Альфа» одним ударом знищили одразу три російські бойові машини піхоти. Бійці спецслужби виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем із 120-мм міномету. Після удару по цілях в БМП почав детонувати боєкомплект. Про це 6 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ще три спалені БМП на Харківському напрямку — робота спеців ЦСО «А» СБУ, — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили бліндаж із окупантами. Спочатку прикордонна аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та їх укріплення. Після цього мінометні розрахунки ДПСУ осколково-фугасними мінами знищила ворога прямо у бліндажі.