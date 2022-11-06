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Военные потери россии. Фото: Генштаб ВСУ

Потери оккупантов приближаются к 76 тыс. солдат и офицеров

6 ноя 2022, 11:49
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Військові втрати російської федерації складають вже майже 76 тис. осіб.





Зокрема, 5 листопада ЗСУ ліквідували 490 ворогів, спопелили сім танків, 10 броньовиків, п’ять артилерійських систем та сім автомобілів. Також було збито три російські безпілотники. Про це 6 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 75 тис. 930 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків — 2 тис. 765 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 5 тис. 611 (+10) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 781 (+5) од,
  • РСЗВ — 391 (+0) од,
  • засоби ППО — 202 (+0) од,
  • літаків — 277 (+0) од,
  • гелікоптерів — 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 465 (+3),
  • крилаті ракети — 399 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 184 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 155 (+0).

Військові втрати росії. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео того, як підрозділ 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищує російських окупантів. На кадрах показано, як застосовується гранатомет по російському танку.

Источник: Ракурс


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