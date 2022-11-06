Втрати окупантів наближаються до 76 тис. солдатів та офіцерів

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Військові втрати росії. Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати окупантів наближаються до 76 тис. солдатів та офіцерівhttps://racurs.ua/ua/n176528-vtraty-okupantiv-nablyjautsya-do-76-tys-soldativ-ta-oficeriv.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації складають вже майже 76 тис. осіб.
Зокрема, 5 листопада ЗСУ ліквідували 490 ворогів, спопелили сім танків, 10 броньовиків, п’ять артилерійських систем та сім автомобілів. Також було збито три російські безпілотники. Про це 6 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали:
- особового складу — близько 75 тис. 930 (+490) осіб ліквідовано,
- танків — 2 тис. 765 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 5 тис. 611 (+10) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 781 (+5) од,
- РСЗВ — 391 (+0) од,
- засоби ППО — 202 (+0) од,
- літаків — 277 (+0) од,
- гелікоптерів — 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 465 (+3),
- крилаті ракети — 399 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 184 (+7) од,
- спеціальна техніка — 155 (+0).
Нагадаємо, в мережі з’явилося відео того, як підрозділ 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищує російських окупантів. На кадрах показано, як застосовується гранатомет по російському танку.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Армія рф втричі збільшила інтенсивність атак — Залужний про ситуацію на фронті
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...