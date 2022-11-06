Втрати окупантів наближаються до 76 тис. солдатів та офіцерів

Військові втрати росії. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176528-vtraty-okupantiv-nablyjautsya-do-76-tys-soldativ-ta-oficeriv.html

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Військові втрати російської федерації складають вже майже 76 тис. осіб.

Зокрема, 5 листопада ЗСУ ліквідували 490 ворогів, спопелили сім танків, 10 броньовиків, п’ять артилерійських систем та сім автомобілів. Також було збито три російські безпілотники. Про це 6 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 75 тис. 930 (+490) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 765 (+7) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 611 (+10) од,

артилерійських систем — 1 тис. 781 (+5) од,

РСЗВ — 391 (+0) од,

засоби ППО — 202 (+0) од,

літаків — 277 (+0) од,

гелікоптерів — 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 465 (+3),

крилаті ракети — 399 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 184 (+7) од,

спеціальна техніка — 155 (+0).

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео того, як підрозділ 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищує російських окупантів. На кадрах показано, як застосовується гранатомет по російському танку.