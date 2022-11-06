кремль знайшов цапа-відбувайла за поразки рф в Україні. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n176527-kreml-znayshov-capa-vidbuvayla-za-porazky-rf-v-ukrayini-rozvidka.html

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Командування російської армії вже знайшло генерала, на якого намагається перекласти провину за поразки у війні проти України.

Кадрові перестановки в збройних силах країни-агресора можуть про це свідчити. Наприклад, 3 листопада 2022 року генерал-майора олександра лінькова було призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача Центрального військового округу росії. Цей офіцер замінив на посаді генерал-полковника олександра лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

У розвідці вважають, що якщо інформація про звільнення підтвердиться, то це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Раніше на початку року були звільнені командувачі Східного, Південного та Західного військових округів рф.

Британці нагадали, що раніше керівник ПВК «Вагнера» євген пригожин та глава чечні рамзан кадиров критикували лапіна за провали на полях боїв в Україні.

Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни, — зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, в британській розвідці повідомляли, що армія рф переходить в оборону через недоукомплектованість і погану підготовку. Зокрема, у Херсонській області, росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.