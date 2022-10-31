Розвідка Британії вказує на проблеми з постачанням набоїв у росіян

https://racurs.ua/ua/n176320-rozvidka-brytaniyi-vkazuie-na-problemy-z-postachannyam-naboyiv-u-rosiyan.html

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Розвідка Великої Британії вказує на проблеми з постачанням набоїв у російської армії. Йдеться про перебої з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї, які виникли через оснащення мобілізованих АКМ.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії, оприлюдненому 31 жовтня.

Зокрема, у вересні офіцери рф були стурбовані відсутністю зброї у деяких мобілізованих резервістів, які прибули в Україну. Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай АКМ — зброю, вперше представлену у 1959 році. Частина автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12. Через це логістам рф доведеться доставляти на передові позиції два види патронів для стрілецької зброї, що спричинить додаткові навантаження на систему матеріально-технічного забезпечення армії рф.

Нагадаємо, раніше британська розвідка зазначила, що ПВК «Вагнера» все менше зважає на якість бійців у прагненні набрати якомога більше гарматного м’яса.