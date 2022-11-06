ВСУ уничтожили штабы оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176521-vsu-otbili-vrajeskie-ataki-v-chetyreh-oblastyah-i-unichtojili-shtaby-okkupantov-genshtab.html

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Армія російської федерації попри величезні втрати намагається тиснути, але ЗСУ дають гідний бій окупанту.

Так, 5 листопада підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 листопада.

Також військові отримали підтвердження уражень противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, у Чуланівці Херсонської області українська армія завдала удару по району зосередження підрозділу окупантів. В Басані Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько 50 загарбників. А поблизу населених пунктів Пологи та Марфопіль ЗСУ знищили 20 одиниць військової техніки та поранили до 80 військовослужбовців країни-агресора.

Авіація українських Повітряних сил 5 листопада завдала по ворогу сім ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ППО збили чотири російські безпілотники.

А ракетні війська й артилерій за добу уразили пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та трьох інших важливих військових об'єкти окупантів.

Протягом 5 листопада армія рф завдала чотири ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснила понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, ворог із танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії обстріляв райони понад 70 сіл, селищ та міст на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що росіяни намагаються переконати українців у тому, що вони відходять з Херсону. Однак ворог перекидає елітні підрозділи із західного берега Дніпра, а тим підрозділам, яких залишає — відрізає шляхи для відступу.