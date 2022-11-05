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Если нет тела, то нет дела — россияне об обращении со своими погибшими

Если нет тела, то нет дела — россияне об обращении со своими погибшими (АУДИО)

5 ноя 2022, 20:34
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови російського військового про нелюдське ставлення командирів зс рф до загиблих.





Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ 5 листопада.

Так, військовослужбовець 752-го полку ЗС РФ на Донецькому напрямку розповідає:

Ніколи було телефонувати, з оточення виходили. Із 36 вийшло тільки 16, і «200-х» (загиблих) не дозволяють забирати, нах***… Чому? Немає тіла — немає діла. Ну, можливо, він у полоні, і родичам гроші не виплачують, — говорить солдат.

Окупант розповідає, що тіла загиблих лежать на землі і їх ніхто не забирає.

Источник: Ракурс


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