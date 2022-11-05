Если нет тела, то нет дела — россияне об обращении со своими погибшими

Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ 5 листопада.

Так, військовослужбовець 752-го полку ЗС РФ на Донецькому напрямку розповідає:

Ніколи було телефонувати, з оточення виходили. Із 36 вийшло тільки 16, і «200-х» (загиблих) не дозволяють забирати, нах***… Чому? Немає тіла — немає діла. Ну, можливо, він у полоні, і родичам гроші не виплачують, — говорить солдат.

Окупант розповідає, що тіла загиблих лежать на землі і їх ніхто не забирає.