Повар путина евгений пригожин. Фото: rtr-vesti.ru

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Приватна військова компанія «Вагнера», якою керує євген пригожин, оголосила про створення центрів «підготовки та управління народним ополченням» у прикордонних з Україною областях. Такі центри з’являться у курській та бєлгородській областях. Про це повідомила російська «Новая газета» з посиланням на прес-службу пригожина.

Так званий кухар путіна розповів, що кістяк «ополчення» складуть місцеві мешканців, а забезпечення цих формувань хочуть покласти на місцевий бізнес. А фінансування самих центрів пригожин взяв на себе.

Окупант вважає, що цивільних необхідно постійно відправляти в окопи.

Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 — статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу — один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві, — заявив агресор.

Також засновник «Вагнера» запропонував як заохочення «за громадянську позицію» нагороджувати високими державними нагородами підприємства, які надаватимуть добровольців.

Нагадаємо, військові аналітики Американського інституту війни (ISW) вважають, що засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин утверджується як політична сила в росії. Він вже відкрито критикує російських олігархів та генералів. На думку експертів, у майбутньому так званий кухар путіна може створити свою власну партію.

Джерело: «Новая газета»