Кухар путіна євгеній пригожин. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n176350-zasnovnyk-vagnera-prygojyn-utverdjuietsya-yak-politychna-syla-v-rosiyi-isw.html

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Засновник приватної військової компанії «Вагнера» євгеній пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у «комфортному стані» й перешкоджають повній мобілізації в Росії.

Так званий кухар путіна 31 жовтня відкрито заявив, що «поки діти російських еліт не підуть на фронт, повної мобілізації не буде». На думку фахівців, пригожин в росії має велику популярність і утверджується як політична сила. Він вже почав користуватися цим для того, аби критикувати своїх політичних опонентів у колах російської еліти. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, у майбутньому цей агресор може створити свою власну партію, а вже зараз він агітує місцевих чиновників. Так, пригожин закликав російську генпрокуратуру порушити кримінальну справу за фактом «організації» губернатором санкт-петербурга олександром бєгловим «злочинного співтовариства» у місті. «Кухар путіна» заявляв, що чиновник хотів пограбувати державний бюджет і збагатити корупціонерів. Критику губернатор пригожин використовує для підвищення своєї репутації.

Аналітики Інституті вивчення війни зазначають, що пригожин також анонсував на 4 листопада створення «Центру ПВК «Вагнера» в санкт-петербурзі. Однак він не повідомляв міську адміністрацію про створення центру, оскільки, за його словами, місцева влада не є «достатньо представницькою структурою, щоб втручатися в роботу ПВК «Вагнера».

І всю цю діяльність пригожин розгорнув попри те, що приватні військові компанії заборонені російським законодавством.

Нагадаємо, українська розвідка встановила, що в російську так звану ПВК «Вагнера» масово рекрутують в’язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.