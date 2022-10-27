Українські підрозділи знищили біля Бахмута дві групи "вагнерівців", укомплектовані переважно колишніми зеками

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На Бахмутському напрямку 23 та 24 жовтня українські військові знищили дві групи вагнерівців, які складались переважно із колишніх ув’язнених.

Вагнерівці під прикриттям артилерії наступали на позиції Національної гвардії, однак військові знищили ці групи, а двох бойовиків схопили в полон. Ними виявились колишні ув’язнені за тяжкі злочини (розбійні напади та вбивства), які уклали шестимісячний контракт з приватною військовою компанією «Вагнера».

23 та 24 жовтня на Бахмутському напрямку дві групи вагнерівців, які складались переважно із колишніх ув’язнених, під прикриттям артилерії здійснювали наступальні дії на позиції НГУ. Але ці «джентльмени удачі» не врахували, що бійці бригади оперативного призначення імені Героя України Сергія Михальчука мають дещо інші погляди на перевиховання окупантів з поганих в хороших. Тому ці групи були знищені, а двох осіб взято в полон. Ними виявились колишні ув’язнені за тяжкі злочини (розбійні напади та вбивства) громадяни рф, які уклали шестимісячний контракт з приватною військовою компанією та були відправлені для ведення бойових дій на території України", — цитує прес-служба МВС слова тимчасового виконувача обов’язків директора Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Миколи Уршаловича.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 жовтня повідомляється, що «залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України».

Відсутність теплих речей призвела до зростання на окупованій Херсонщині кількості випадків крадіжок та мародерства російськими військовими.