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Якщо коротко, то наші козаки тримають позиції у Бахмуті - Нове відео з фронту
Якщо коротко, то наші козаки тримають позиції у Бахмуті — Нове відео з фронтуhttps://racurs.ua/ua/n176206-yakscho-korotko-to-nashi-kozaky-trymaut-pozyciyi-u-bahmuti-nove-video-z-frontu.htmlРакурс
Збройні сили України намагаються наступати на Херсонському та Луганському напрямках.
На півдні надалі проводять атаки з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега річки Дніпро. На сході наступ ЗСУ триває на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл.
Натомість російські загарбники продовжують атакувати позиції ЗСУ під Бахмутом, про це інформує розвідка Великої Британії nf публікує нову мапу бойових дій.
Бахмутська м’ясорубка: мабуть так можна схарактеризувати бої за місто Бахмут і його околиці, які нагадують Верден 106-річної давнини. Навіть є свій форт Дуамон в Кнауфі, що на околиці Соледару, — пише ресурс DeepStatte.
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