Если коротко, то наши казаки держат позиции в Бахмуте - Новое видео с фронта

https://racurs.ua/n176206-esli-korotko-to-nashi-kazaki-derjat-pozicii-v-bahmute-novoe-video-s-fronta.html

Ракурс

Збройні сили України намагаються наступати на Херсонському та Луганському напрямках.

На півдні надалі проводять атаки з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега річки Дніпро. На сході наступ ЗСУ триває на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл.

Натомість російські загарбники продовжують атакувати позиції ЗСУ під Бахмутом, про це інформує розвідка Великої Британії nf публікує нову мапу бойових дій.