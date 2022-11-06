Часть российских мобилизованных разместили в беларуси, кадр из фильма «ДМБ»

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У білорусі продовжують розміщати підрозділи російських військ, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих». Їхнє головне завдання — підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ.

Проте самі мобілізовані росіяни вимушені жити в непристосованих умовах — переважно в польових наметах без належних санітарних умов. Про це сьогодні. 6 листопада, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

В результаті серед мобілізованих росіян спостерігається масштабний спалах різноманітних захворювань. Здебільшого це:

захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми);

інфекції шлунково-кишкового тракту.

Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з рф, — зазначають у ГУР.

Так, найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230-й загальновійськовий полігон західного оперативного командування збройних сил білорусі (обуз-лісновський).

Спалах захворювань на ньому також пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення, — додають у ГУР.

Нагадаємо, країни G7 нещодавно попередили білоруського диктатора олександра лукашенка про фінансовий крах білорусі у разі її інтервенції проти України.