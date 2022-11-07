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В Украине сохраняется дефицит электроэнергии, фото: «Слово и Дело»

В Киеве и семи областях будут отключать электроэнергию — «Укрэнерго»

7 ноя 2022, 08:47
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В Україні енергомережа досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. Тож у частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.





Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Сьогодні, 7 листопада, з 6.00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень у таких регіонах:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області.

Також можливі й екстрені аварійні відключення в окремих областях — їх запроваджуватимуть у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. В такому разі електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав — це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів, — наголошують в «Укренерго» та закликають українців заощаджувати електроенергію, щоб втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Источник: Ракурс


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