В Киеве и семи областях будут отключать электроэнергию — «Укрэнерго»https://racurs.ua/n176548-v-kieve-i-semi-oblastyah-budut-otkluchat-elektroenergiu-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні енергомережа досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. Тож у частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Сьогодні, 7 листопада, з 6.00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень у таких регіонах:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області.
Також можливі й екстрені аварійні відключення в окремих областях — їх запроваджуватимуть у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. В такому разі електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.
Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав — це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів, — наголошують в «Укренерго» та закликають українців заощаджувати електроенергію, щоб втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.