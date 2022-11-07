В Украине сохраняется дефицит электроэнергии, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n176548-v-kieve-i-semi-oblastyah-budut-otkluchat-elektroenergiu-ukrenergo.html

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В Україні енергомережа досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. Тож у частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Сьогодні, 7 листопада, з 6.00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень у таких регіонах:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області.

Також можливі й екстрені аварійні відключення в окремих областях — їх запроваджуватимуть у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. В такому разі електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.