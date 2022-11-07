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Ракурс
Российские захватчики прикрываются мирными жителями в Херсоне, фото: «Суспільне Крим»

Рашисты в Херсоне переодеваются в гражданское и готовят видео об «уничтожении мирного населения»

7 ноя 2022, 08:12
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Рашисти продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни щодо цивільного населення. Так, у Херсоні окупанти, перевдягнувшись у цивільний одяг, займають приміщення мирних жителів та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.





Одночасно російські пропагандисти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Каховці Херсонської області окупанти здійснюють пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. В результаті затриманих вивозять до Горностаївки, де під тортурами «вибивають» покази.

Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку, — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Источник: Ракурс


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