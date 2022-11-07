Рашисти у Херсоні перевдягаються у цивільне й готують відео про «знищення мирного населення»

Російські загарбники прикриваються мирними жителями у Херсоні, фото: «Суспільне Крим»

https://racurs.ua/ua/n176547-rashysty-u-hersoni-perevdyagautsya-u-cyvilne-y-gotuut-video-pro-znyschennya-myrnogo-naselennya.html

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Рашисти продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни щодо цивільного населення. Так, у Херсоні окупанти, перевдягнувшись у цивільний одяг, займають приміщення мирних жителів та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.

Одночасно російські пропагандисти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Каховці Херсонської області окупанти здійснюють пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. В результаті затриманих вивозять до Горностаївки, де під тортурами «вибивають» покази.