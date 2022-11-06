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Ракурс
Росіяни 6 листопада підірвали ЛЕП на Херсонщині, фото: Varistor60

Берислав може залишитися без світла до деокупації через підрив рашистами ЛЕП

6 лис 2022, 21:24
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На Херсонщині рашисти сьогодні, 6 листопада, підірвали високовольтні лінії електропередач у тимчасово окупованому Бериславі — зруйновано близько 1,5 км опор та ліній.





Через такі масштабні пошкодження Берислав залишився без електроживлення і, ймовірно, світла у ньому не буде до повної деокупації міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич,

Оперативно полагодити поломки неможливо — бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити, — наголошує Янушевич.

За даними чиновника, рашисти також замінували в Бериславі водонапірні свердловини. Всього у місті таких свердловин 14, інформація про те, скільки саме з них заміновано, наразі уточнюється.

Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням, — додає Янушевич.

Очільник ОВА наголошує, що такі дії рашистів є цілеспрямованим терором проти мирного населення.

Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах! — наголошує він.

Джерело: Ракурс


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