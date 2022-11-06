Берислав може залишитися без світла до деокупації через підрив рашистами ЛЕП

Берислав може залишитися без світла до деокупації через підрив рашистами ЛЕПhttps://racurs.ua/ua/n176545-beryslav-moje-zalyshytysya-bez-svitla-do-deokupaciyi-cherez-pidryv-rashystamy-lep.htmlРакурс
На Херсонщині рашисти сьогодні, 6 листопада, підірвали високовольтні лінії електропередач у тимчасово окупованому Бериславі — зруйновано близько 1,5 км опор та ліній.
Через такі масштабні пошкодження Берислав залишився без електроживлення і, ймовірно, світла у ньому не буде до повної деокупації міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич,
Оперативно полагодити поломки неможливо — бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити, — наголошує Янушевич.
За даними чиновника, рашисти також замінували в Бериславі водонапірні свердловини. Всього у місті таких свердловин 14, інформація про те, скільки саме з них заміновано, наразі уточнюється.
Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням, — додає Янушевич.
Очільник ОВА наголошує, що такі дії рашистів є цілеспрямованим терором проти мирного населення.
Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах! — наголошує він.