Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Херсонщині зникла електроенергія

У Херсоні зникло світло, окупанти підривають опори ЛЕП — ЗМІ

6 лис 2022, 15:39
999

У Херсоні та ще кількох окупованих населених пунктах Херсонської області, зокрема Комишанах та Білозерці, зникла електроенергія.





Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляє видання МОСТ з посиланням на власні джерела та місцеві групи у соцмережах.

Ймовірно, причиною зникнення стали дії рашистів, котрі підірвали лінії електропередач в районі окупованого Берислава на Херсонщині, про що повідомляють місцеві жителі.

Також у соцмережах поширюється інформація про знищення критичної інфраструктури і у самому Бериславі.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що причиною зникнення електроенергії у понад 19 населених пунктах Херсонщини став «теракт на ЛЕП Берислав-Каховка».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів