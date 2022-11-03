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Глава Міноборони США Ллойд Остін. Фото:

ЗСУ під силу звільнити Херсон від окупантів — Пентагон

3 лис 2022, 21:50
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Українські військові можуть звільнити Херсон та правобережжя Херсонської області.





Збройні сили України працюють ефективно та методично, відвойовуючи окуповані росією території. Якщо такий же ж натиск продовжиться, то українська армія встановить контроль над правим берегом Дніпра. Про це 3 листопада заявив міністра оборони США Ллойд Остін, повідомляє оборонне відомство у Twitter.

Чи зможуть українці звільнити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять у те, що вони здатні це зробити, — вважає глава Пентагону.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські військові лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон. Насправді ж окупанти завозять до міста нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.

Величку частину загарбників в обласному центрі становлять військово-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота. У військовій розвідці вважають, що операція зі звільнення Херсона найімовірніше триватиме до кінця листопада.

Джерело: Ракурс


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