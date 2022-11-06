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В Херсонской области исчезла электроэнергия
В Херсоне исчез свет, оккупанты подрывают опоры ЛЭП — СМИhttps://racurs.ua/n176536-v-hersone-ischez-svet-okkupanty-podryvaut-opory-lep-smi.htmlРакурс
У Херсоні та ще кількох окупованих населених пунктах Херсонської області, зокрема Комишанах та Білозерці, зникла електроенергія.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляє видання МОСТ з посиланням на власні джерела та місцеві групи у соцмережах.
Ймовірно, причиною зникнення стали дії рашистів, котрі підірвали лінії електропередач в районі окупованого Берислава на Херсонщині, про що повідомляють місцеві жителі.
Також у соцмережах поширюється інформація про знищення критичної інфраструктури і у самому Бериславі.
Водночас російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що причиною зникнення електроенергії у понад 19 населених пунктах Херсонщини став «теракт на ЛЕП Берислав-Каховка».
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