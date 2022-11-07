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Российские ракеты из Черного моря снова угрожают Украине
Рашисты вывели в Черное море корабль с «калибрами»https://racurs.ua/n176556-rashisty-vyveli-v-chernoe-more-korabl-s-kalibrami.htmlРакурс
Країна-агресор посилила своє чорноморське угрупування з трьох кораблів додатково ракетоносієм, спорядженим вісьмома ракетами «Калібр».
Про це сьогодні. 7 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Але в штормовому морі всі 4 одиниці тримаються неподалік південного кримського узбережжя: подалі від української зброї, поближче до пунктів базування, — наголошують в ОК «Південь».
Зазначається, що через штормову погоду зростає мінна небезпека, але це більше стосується винесення мін до урізу води.
Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіка скоординованого Стамбульським центром, — додають в ОК «Південь».
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