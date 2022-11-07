Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n176555-rashisty-obstrelyali-raketami-kramatorsk-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 листопада, вранці випустили чотири ракети по місту Краматорську Донецької області.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, рашисти на Донеччині вчинили такі злочини:

на Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки — без жертв;

на Донецькому напрямку 2 дві людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста — без жертв;

на Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту — вбили одну людину, поранили ще двох. Пошкодили п’ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем — околиці Торецької та Світлодарської громад;

на Лисичанському напрямку росіяни поранили жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.