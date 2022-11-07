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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

Рашисти обстріляли ракетами Краматорськ (ФОТО)

7 лис 2022, 12:40
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Російські загарбники сьогодні, 7 листопада, вранці випустили чотири ракети по місту Краматорську Донецької області.





За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, рашисти на Донеччині вчинили такі злочини:

  • на Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки — без жертв;
  • на Донецькому напрямку 2 дві людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста — без жертв;
  • на Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту — вбили одну людину, поранили ще двох. Пошкодили п’ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем — околиці Торецької та Світлодарської громад;
  • на Лисичанському напрямку росіяни поранили жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.

Усі російські злочини документуємо. За все будуть відповідати, — наголошує Кириленко.

Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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