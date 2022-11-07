Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко
Рашисти обстріляли ракетами Краматорськ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176555-rashysty-obstrilyaly-raketamy-kramatorsk-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 листопада, вранці випустили чотири ракети по місту Краматорську Донецької області.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, рашисти на Донеччині вчинили такі злочини:
- на Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки — без жертв;
- на Донецькому напрямку 2 дві людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста — без жертв;
- на Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту — вбили одну людину, поранили ще двох. Пошкодили п’ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем — околиці Торецької та Світлодарської громад;
- на Лисичанському напрямку росіяни поранили жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.
Усі російські злочини документуємо. За все будуть відповідати, — наголошує Кириленко.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...