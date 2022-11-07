Наслідки російських обстрілів, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n176553-rashysty-obstrilyaly-selo-na-zaporijji-raketamy-s-300-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 листопада, близько 8.00 ранку ракетами С-300 завдали удару по селу у Запорізькій області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

В результаті обстрілів пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі.

Нічого, віддамо сторицею! — наголошує Старух.

Нагадаємо, вчора рашисти ракетами Х-31 обстріляли Запорізьку область.