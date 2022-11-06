Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Олександр Старух

Рашисти обстріляли ракетами Х-31 Запорізьку область (ФОТО)

6 лис 2022, 16:57
999

Російські загарбники обстріляли ракетами Вільнянський район Запорізької області.





Про це сьогодні, 6 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно, Х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянсього району, — зазначив Старух.

За його словами, цивільна інфраструктура сильно не постраждала, жертв немає.

Не нехтуйте безпекою, під час тривоги перебувайте в укриттях, — наголошує Старух.

Наслідки російського обстрілу, фото: Олександр Старух

Крім того, в ніч на сьогодні рашисти обстріляли обласний центр Запорізької області ракетами С-300. В результаті було зруйновано двоповерхову будівлю, в якій розміщувалося комерційне підприємство. Загинув син власників підприємства.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів