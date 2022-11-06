Наслідки російського обстрілу, фото: Олександр Старух

https://racurs.ua/ua/n176538-rashysty-obstrilyaly-raketamy-h-31-zaporizku-oblast-foto.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли ракетами Вільнянський район Запорізької області.

Про це сьогодні, 6 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно, Х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянсього району, — зазначив Старух.

За його словами, цивільна інфраструктура сильно не постраждала, жертв немає.

Не нехтуйте безпекою, під час тривоги перебувайте в укриттях, — наголошує Старух.

Крім того, в ніч на сьогодні рашисти обстріляли обласний центр Запорізької області ракетами С-300. В результаті було зруйновано двоповерхову будівлю, в якій розміщувалося комерційне підприємство. Загинув син власників підприємства.