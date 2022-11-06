Рашисти обстріляли ракетами Х-31 Запорізьку область (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176538-rashysty-obstrilyaly-raketamy-h-31-zaporizku-oblast-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли ракетами Вільнянський район Запорізької області.
Про це сьогодні, 6 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно, Х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянсього району, — зазначив Старух.
За його словами, цивільна інфраструктура сильно не постраждала, жертв немає.
Не нехтуйте безпекою, під час тривоги перебувайте в укриттях, — наголошує Старух.
Крім того, в ніч на сьогодні рашисти обстріляли обласний центр Запорізької області ракетами С-300. В результаті було зруйновано двоповерхову будівлю, в якій розміщувалося комерційне підприємство. Загинув син власників підприємства.