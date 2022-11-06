Захисники України створили БПЛА для багаторазового знищення ворога, фото: Петро Порошенко

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Ракурс

Українські військові створили безпілотник, призначений для багаторазового знищення ворога.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, опублікувавши відповідне фото.

На одній із військових баз хлопці продемонстрували свій виріб — дрон, який неможливо перехопити чи збити РЕБом, — зазначає Порошенко. — Він створений для багаторазового знищення ворога.

За словами політка, у безпілотник бійці встановили боєприпас, який вибухає над головами і випускає 400 металевих кульок зі швидкістю 1200 м/с.

Такий снаряд не просто відбиває бажання знаходитися на українській території, але й вбиває миттєво усіх навколо, — наголошує Порошенко.

Після виконання завдання дрон повертається назад, де його знову заряджають і готують до наступного завдання.