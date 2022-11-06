Створений військовими безпілотник, який неможливо збити РЕБом, показав Порошенко (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176537-stvorenyy-viyskovymy-bezpilotnyk-yakyy-nemojlyvo-zbyty-rebom-pokazav-poroshenko-foto.htmlРакурс
Українські військові створили безпілотник, призначений для багаторазового знищення ворога.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, опублікувавши відповідне фото.
На одній із військових баз хлопці продемонстрували свій виріб — дрон, який неможливо перехопити чи збити РЕБом, — зазначає Порошенко. — Він створений для багаторазового знищення ворога.
За словами політка, у безпілотник бійці встановили боєприпас, який вибухає над головами і випускає 400 металевих кульок зі швидкістю 1200 м/с.
Такий снаряд не просто відбиває бажання знаходитися на українській території, але й вбиває миттєво усіх навколо, — наголошує Порошенко.
Після виконання завдання дрон повертається назад, де його знову заряджають і готують до наступного завдання.
Я пишаюся, що попри щоденні обстріли українські воїни знаходять в собі сили винаходити нові методи боротьби з ворогом, — додає Порошенко. — Вже дуже скоро цей «дощ із кульок» проллється над позиціями ворогів. Тож закликаю росіян і надалі не дивитися вгору.