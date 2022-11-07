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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Запорожская ОВА

Рашисты обстреляли село на Запорожье ракетами С-300 (ФОТО)

7 ноя 2022, 11:40
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Російські загарбники сьогодні, 7 листопада, близько 8.00 ранку ракетами С-300 завдали удару по селу у Запорізькій області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

В результаті обстрілів пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі.

Нічого, віддамо сторицею! — наголошує Старух.

Наслідки російських обстрілів, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, вчора рашисти ракетами Х-31 обстріляли Запорізьку область.

Источник: Ракурс


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