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Последствия российских обстрелов, фото: Запорожская ОВА
Рашисты обстреляли село на Запорожье ракетами С-300 (ФОТО)https://racurs.ua/n176553-rashisty-obstrelyali-selo-na-zaporoje-raketami-s-300-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 листопада, близько 8.00 ранку ракетами С-300 завдали удару по селу у Запорізькій області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.
В результаті обстрілів пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі.
Нічого, віддамо сторицею! — наголошує Старух.
Нагадаємо, вчора рашисти ракетами Х-31 обстріляли Запорізьку область.
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