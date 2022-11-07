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Митрополит Винницкий Ионафан подписывает подозрение, фото: Андрей Цаплиенко

Митрополиту УПЦ МП вручили подозрение (ФОТО)

7 ноя 2022, 11:50
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СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату.





Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.

Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, — наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.

Митрополит отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита, — додають у СБУ.

За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про митрополита Винницького Іонафана, в миру Анатолія Єлецьких.

Митрополит УПЦ МП отримав підозру, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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