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Російські ракети з Чорного моря знову загрожують Україні
Рашисти вивели в Чорне море корабель з «калібрами»https://racurs.ua/ua/n176556-rashysty-vyvely-v-chorne-more-korabel-z-kalibramy.htmlРакурс
Країна-агресор посилила своє чорноморське угрупування з трьох кораблів додатково ракетоносієм, спорядженим вісьмома ракетами «Калібр».
Про це сьогодні. 7 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Але в штормовому морі всі 4 одиниці тримаються неподалік південного кримського узбережжя: подалі від української зброї, поближче до пунктів базування, — наголошують в ОК «Південь».
Зазначається, що через штормову погоду зростає мінна небезпека, але це більше стосується винесення мін до урізу води.
Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіка скоординованого Стамбульським центром, — додають в ОК «Південь».
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