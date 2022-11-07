Рашисти вивели в Чорне море корабель з «калібрами»

Російські ракети з Чорного моря знову загрожують Україні

https://racurs.ua/ua/n176556-rashysty-vyvely-v-chorne-more-korabel-z-kalibramy.html

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Країна-агресор посилила своє чорноморське угрупування з трьох кораблів додатково ракетоносієм, спорядженим вісьмома ракетами «Калібр».

Про це сьогодні. 7 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Але в штормовому морі всі 4 одиниці тримаються неподалік південного кримського узбережжя: подалі від української зброї, поближче до пунктів базування, — наголошують в ОК «Південь».

Зазначається, що через штормову погоду зростає мінна небезпека, але це більше стосується винесення мін до урізу води.