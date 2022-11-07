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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря знову загрожують Україні

Рашисти вивели в Чорне море корабель з «калібрами»

7 лис 2022, 13:24
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Країна-агресор посилила своє чорноморське угрупування з трьох кораблів додатково ракетоносієм, спорядженим вісьмома ракетами «Калібр».





Про це сьогодні. 7 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Але в штормовому морі всі 4 одиниці тримаються неподалік південного кримського узбережжя: подалі від української зброї, поближче до пунктів базування, — наголошують в ОК «Південь».

Зазначається, що через штормову погоду зростає мінна небезпека, але це більше стосується винесення мін до урізу води.

Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіка скоординованого Стамбульським центром, — додають в ОК «Південь».

Джерело: Ракурс


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