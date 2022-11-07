Задержанный блогер, скриншот видео

https://racurs.ua/n176560-sbu-zaderjala-blogera-rabotavshego-na-telegram-kanal-shariya-video.html

Ракурс

Кіберфахівці СБУ викрили у Запоріжжі поплічника ворога.

Ним виявився місцевий блогер, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що для своєї антиукраїнської діяльності він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.

За оперативними даними, відомості цього інформресурсу використовували:

представники спецслужб рф для збору розвідданих про «результати» ракетно-артилерійських обстрілів регіону;

прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України. З «перепощених» відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст;

окупаційні угруповання рф на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій, — зазначається в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді до 12 років позбавлення волі.