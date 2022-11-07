СБУ задержала блогера, работавшего на Telegram-канал Шария (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176560-sbu-zaderjala-blogera-rabotavshego-na-telegram-kanal-shariya-video.htmlРакурс
Кіберфахівці СБУ викрили у Запоріжжі поплічника ворога.
Ним виявився місцевий блогер, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що для своєї антиукраїнської діяльності він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.
За оперативними даними, відомості цього інформресурсу використовували:
- представники спецслужб рф для збору розвідданих про «результати» ракетно-артилерійських обстрілів регіону;
- прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України. З «перепощених» відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст;
- окупаційні угруповання рф на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій, — зазначається в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.
За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді до 12 років позбавлення волі.