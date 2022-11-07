Украина ожидает от партнеров убийц баллистических ракет

https://racurs.ua/n176562-ukraina-ojidaet-ot-partnerov-ubiyc-ballisticheskih-raket.html

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Україна буде очікувати від країн-партнерів далекобійні засоби озброєння, які могли б збивати балістичні ракети.

Ця заява пролунала в контексті того, що росія може отримати від Ірану балістичні ракети. Якщо вона їх отримає, то, імовірно, спробує застосувати проти нашої енергетичної інфраструктури.

Українській владі відомо про плани росії придбати в Ірані балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Про це заявили 7 листопада заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат не зміг уточнити, скільки Іран може поставити цих балістичних ракет, він переадресував це питання ГУР:

Ймовірно, не потрібно оприлюднювати зараз цю інформацію, вона в певних кабінетах є. Є сам факт, що вони будуть, що це ракети з дальністю 300 та 700 км. Це нова загроза так само, як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізичного ще на стадії запуску. Я думаю, що і вище військове керівництво, і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи щодо протидії цим новим загрозам, — додав Ігнат.

І Скібіцький, і Ігнат констатують, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети або безпілотники, або від аналогічних російських ракет «Іскандер».

Скібіцький сказав, що у жовтні росіяни запустили 25 «Іскандерів». Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною є Україна і перед гіперзвуковими ракетами «Кинджал», які росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Ігнат на брифінгу сказав, що росія останніми днями не використовувала ракети «Іскандер» — імовірно, через те, що вже використовує недоторканний запас їх.

За оцінками Скібіцького, у росії залишилося всього 120 «Іскандерів». Інші джерела називають кількість «Кинжалів» близько 40. Однак, поповнивши свої запаси за рахунок іранців, росія може подвоїти свої атаки, — пише The Economist.

Офіційні особи в Києві кажуть, що Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, такі як американська система Patriot.