Бахмут и Авдеевка – эпицентр фронта на Донбассе

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Війська рф не припиняють спроб наступу на Донеччині і б’ють з усіх доступних видів озброєння.

Східний фронт залишається головним епіцентром українсько-російської війни, а Донеччина, особливо Бахмутський та Авдіївський напрямки, — епіцентром цього фронту. Тут ворог продовжує атаки та ураження всіма видами артилерії, реактивними системами залпового вогню й авіацією, — повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Зокрема, лише за неділю, 6 листопада, загарбники сім разів атакували українські позиції на Донецькому напрямку за допомогою авіації. Однак своїх цілей путінська армія досягти не може, бо українські захисники дають гідну відповідь росіянам.

Череватий наголосив, що в районі Горлівки було знищено п’ять броньованих машин ворога, а чотири — суттєво пошкоджені.

На Донецькому напрямку Збройні сили України знищили два російські танки та три бойові машини піхоти.

Про це в понеділок, 7 листопада, інформує СтратКом ЗСУ в телеграмі.

Два російські танки Т-72Б3 та три бойові машини піхоти БМП-2 пошкоджені артилерією, ПТРК та фугасами, — ідеться в повідомленні.

Такий результат продемонстрували військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади під Павлівкою Донецької області.

Січеславські десантники знищили броньовану техніку разом з російськими загарбниками. На Луганщині в одному з районів виконання бойових завдань артилеристами 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України демілітаризовано російських окупантів. Так на відео зафіксована ефективна робота українських гармашів по знищенню броньованої техніки разом з екіпажем російських окупантів.