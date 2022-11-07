Зеленский прокомментировал отчуждение в собственности государства акций предприятий Коломойского, Жеваго и Богуслаева

https://racurs.ua/n176567-zelenskiy-prokommentiroval-otchujdenie-v-sobstvennosti-gosudarstva-akciy-predpriyatiy-kolomoyskogo.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував відчуження у власність держави акцій «Укрнафти», «Мотор Січі» та інших компаній.

Він вважає, що це допоможе забезпечувати нагальні потреби сектору оборони.

Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта». Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії, — написав глава держави у своїх соцмережах.

Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення воєнного стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться) відповідне відшкодування їхньої вартості, — додав Данілов на брифінгу в ОП.

6 листопада НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «АвтоКрАЗ».

Таким чином регулятор дозволив списати акції цих підприємств із рахунків приватних осіб у власність держави. Наразі невідомо, чи буде передача акцій компенсовуватися їхнім колишнім власникам та міноритарним акціонерам.

У найбільшій нафтовидобувній компанії України «Укрнафта» компанії Ігоря Коломойського володіють близько 42% акцій. 50%+1 акція перебувають у володінні держави в особі НАК «Нафтогаз», рештою володіють міноритарні акціонери.

В «Укртатнафті» Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим володіє приблизно 60%. Ключовим активом цієї компанії є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні росіяни обстрілами вивели з ладу.

Підозрюваний в державній зраді Богуслаєв донедавна володів «Мотор Січ». У 2017 він продав 56% китайському холдингу, але через наявність порушень операції з акціями були заарештовані.

«АвтоКрАЗ» входять у групу Жеваго «Фінанси та кредит».

«Запоріжтрансформатор» — банкрут, що виробляє трансформаторне і реакторне обладнання, власником є Григоришин.