Ушел последний теплоход - оккупанты на юге заявили о завершении депортации с правого берега Днепра

https://racurs.ua/n176566-ushel-posledniy-teplohod-okkupanty-na-uge-zayavili-o-zavershenii-deportacii-s-pravogo-berega.html

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Окупаційна влада Херсонської області з 8 листопада припинить евакуацію з правобережної частини регіону.

Про це сьогодні заявив клоун-колаборант, який називає себе заступник голови адміністрації Херсонської області кирило стремоусов.

7 листопада з Херсона з правобережної частини Херсонської області пішов останній теплохід, який міг забрати людей, які були готові перейти на лівий берег, — сказав Стремоусов у відеозверненні.

Також він рекомендував не повертатися до Херсона. Під відео чиновника розміщено текстове повідомлення. Там сказано, що останні теплоходи вирушили до Голої Пристані та Олешок. Евакуація продовжиться і надалі, але вже іншими видами транспорту.

стремоусов запевнив, що після людей, які дісталися лівого берега Дніпра, московити «забирають на автобуси та перевозять до Криму». Далі евакуйованих направлять до «інших суб'єктів російської федерації».

Нагадаємо, про евакуацію населення в Херсонській області на лівий берег Дніпра 18 жовтня оголосила влада російської окупаційної адміністрації, заявивши, що рішення викликане «створенням масштабних оборонних укріплень».

1 листопада було заявлено, що зону вивезення мешканців у Херсонській області розширено ще на 15 км, евакуації підлягають приблизно 70 тис. осіб. Рішення прийняте нібито через те, що Україна збирається підірвати греблю Херсонської ГЕС.

стремоусов 4 листопада заявив про запровадження цілодобової комендантської години в Херсоні, але вже за кілька годин спростував свої ж заяви.