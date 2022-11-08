рф устанавливает «зубы дракона» на оккупированных территориях. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n176585-rf-nachala-ustanavlivat-zuby-drakona-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Російські загарбники зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України.

Зокрема, залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як «зуби дракона», встановлюють навколо окупованого Маріуполя в Донецькій області. Для цього на двох заводах виробляються ці конструкції. Про це 8 листопада повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка зазначає, що «зуби дракона» встановлені між Маріуполем та селом Микільське та від північного Маріуполя до села Старий Крим. А саме окуповане місто є частиною російського так званого сухопутного мосту із рф до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку. Не виключено, що ці пірамідальні конструкції додатково спрямовані на підготовку оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

У Лондоні вважають, що країна-агресор намагається зміцнити свої позиції в окупованих районах, а 19 жовтня засновник приватної військової компанії «Вагнера» та військовий злочинець євген пригожин заявив про будівництво укріпленої «лінії Вагнера» на тимчасово захопленій Луганщині.

росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за своєю нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, запобігатиме будь-якому швидкому просуванню України у разі прориву, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, на Херсонщині загарбники готуються обороняти правий берег Дніпра. У мережі опублікували супутникові знімки російських оборонних споруд поблизу Херсона. Виявилося, що окупанти будують три лінії окопів на правому березі Дніпра та траншеї на узбережжі Чорного моря.