Украина вернула домой 38 тел погибших героев. Фото: УП

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Передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну, відбулася сьогодні, 8 листопада.

Додому вдалося повернути тіла 38 українських захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві зазначили, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

Також чиновники нагадали, що в областях працюють регіональні центри уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247. Також можна зателефонувати за номером (099) 792−01−26. А у вихідні повідомлення офісом приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896−04−21.

Нагадаємо, на початку листопада в Національній поліції заявляли, що у звільнених від ворога населених пунктах Харківської, Донецької та Херсонської областей правоохоронці виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час окупації з 24 лютого.