Тіла 868 цивільних виявили на деокупованих територіях. Фото: prostir.ua

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Російська окупація призвела до загибелі багатьох мирних українських громадян.

У звільнених від ворога населених пунктах Харківської, Донецької та Херсонської областей виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час окупації з 24 лютого. Про це начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв повідомив 3 листопада під час брифінгу.

Від початку деокупаційних заходів поліція виявила у цих регіонах тіла 868 цивільних, з них 24 діти. Лише за вчорашній день у цих областях знайшли тіла 14 людей, що є черговим підтвердженням того, що росія здійснює фактично геноцид українського народу, — зазначив він.

Сергєєв додав, що в цих областях правоохоронці знайшли 34 катівні, які облаштували окупанти. Найбільше їх було на Харківщині — 24. Ще по три катівні виявили на Херсонщині та Київщині, дві знайшли у Сумській області. Ще по одній катівні було знайдено на Чернігівщині та Донеччині.

За словами правоохоронця, поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 375 окупованих населених пунктах: 43 на Донеччині, 244 на Харківщині та 88 на Херсонщині. Вже відновлена робота 14 підрозділів поліції — 10 на Харківщині та по два на Донеччині та Херсонщині.

Керівник департаменту зазначив, що на цих територіях орієнтовно проживає майже 86 тис. осіб.

Нагадаємо, в Нацгвардії розповідали, що у Козачій Лопані на Харківщині окупанти катували бранців та викрадали дітей. Ворог перетворив центр населеного пункту на локацію тортур та жахіть.