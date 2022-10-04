Підв’язували до стелі, рвали нігті, били і ґвалтували — злочини рф на Харківщині (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n175410-pidv-yazuvaly-do-steli-rvaly-nigti-valtuvaly-zlochyny-rf-v-kozachiy-lopani-video.html

Ракурс

Козача Лопань на Харківщині пережила жахіття російських окупантів — там катували бранців та викрадали дітей. Росіяни перетворили центр населеного пункту на локацію тортур та жахіть. Сотні українців пройшли ці підвали та нелюдські випробування.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Ось цей підвал. Росіяни в ньому тримали та катували людей. Є ще одна будівля. Там теж проводились допити. Там ми знайшли телефон ТА-57, так званий «тапік», яким катували — він заводиться, до тіла приєднують клеми, і він б'є током. Тут були цивільні, військовополонені, атовці", — розповів нацгвардієць Андрій.

Ворог у цьому ж підвалі не гидував вживати наркотичні засоби та алкоголь, їсти, розважатися тощо. Таких місць лише у Козачій Лопані було декілька.

Багато молодих дівчат були зґвалтовані загарбниками. Зробили підвал для катувань. Наших волонтерів туди кидали. Їх забивали. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам зривали нігті. Хлопцям намотували дроти до геніталій. Через цей підвал проходив наш депутат міської ради. Йому вибили зуби, поламали ребра. Його вивезли на росію. За останньою інформацією, його судили, та він перебуває у в’язниці рф, — розповідає голова Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко.

Він додав, що росіяни залякали батьків та змусили їх написати доручення на вивезення дітей до оздоровчих таборів.