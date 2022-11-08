У Зеленского рассказали о подготовке к возможному полному блекауту

https://racurs.ua/n176605-u-zelenskogo-rasskazali-o-podgotovke-k-vozmojnomu-polnomu-blekautu.html

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Про підготовку до можливого повного блекауту на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури в Україні, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. З його слів, влада розглядає всі, «зокрема й найбільш песимістичні сценарії» розвитку ситуації.

Безумовно, варто бути (готовим — ред.). Але якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, певно, треба говорити про логістичні завдання далі. Куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти і таке інше, — заявив Подоляк інтерв’ю «Радіо Свобода».

Радник голови Офісу президента наголосив, що заявляти зараз про масштабну евакуацію людей «трошки дивнувато». З його слів, повідомлення про підготовку до можливої евакуації людей із Києва на випадок зникнення світла, тепла і води «виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трохи налякати людей».

Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того й існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. У тому числі, якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи, — сказав Подоляк.

Раніше видання The New York Times з посиланням на владу столиці написало, що Київ готується до можливої евакуації всіх трьох мільйонів мешканців у випадку повного вимкнення електроенергії.

Нагадаємо, армія воєнних злочинців росії систематичне б'є по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це в країні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.