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Бойцы Терробороны впервые затрофеили беспилотник рф «Гранат-4»

Бойцы Терробороны впервые затрофеили беспилотник рф «Гранат-4» (ФОТО)

8 ноя 2022, 18:45
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Бійці Харківської окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України «приземлили» рідкісний безпілотник російської армії «Гранат-4».





Про це 8 листопада повідомляє прес-служба Харківської окремої бригади ТРО у Фейсбук.

Уточнюється, що апарат не зміг долетіти до позицій і впав в сірій зоні.

Ймовірно, це перший публічно відомий випадок захоплення в Україні російського безпілотника цього типу з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, «Гранат-4» — комплекс з безпілотними літальними апаратами виробництва російської компанії «Ижмаш — Беспилотные системы». До складу комплексу входять безпілотні літальні апарати «Рубеж-20» зі зльотною масою до 30 кг.

Источник: Ракурс


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