Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійці Тероборони вперше затрофеїли безпілотник рф «Гранат-4»

Бійці Тероборони вперше затрофеїли безпілотник рф «Гранат-4» (ФОТО)

8 лис 2022, 18:45
999

Бійці Харківської окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України «приземлили» рідкісний безпілотник російської армії «Гранат-4».





Про це 8 листопада повідомляє прес-служба Харківської окремої бригади ТРО у Фейсбук.

Уточнюється, що апарат не зміг долетіти до позицій і впав в сірій зоні.

Ймовірно, це перший публічно відомий випадок захоплення в Україні російського безпілотника цього типу з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, «Гранат-4» — комплекс з безпілотними літальними апаратами виробництва російської компанії «Ижмаш — Беспилотные системы». До складу комплексу входять безпілотні літальні апарати «Рубеж-20» зі зльотною масою до 30 кг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів