Росія в розпачі, вона шукає допомоги, де тільки може — генерал США

https://racurs.ua/ua/n176603-rosiya-v-rozpachi-vona-shukaie-dopomogy-de-tilky-moje-general-ssha.html

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Росія в розпачі, вона шукає допомоги, де тільки може. Таку думку висловив екс-командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, коментуючи повідомлення про те, що КНДР таємно постачає москві артилерійські боєприпаси, пише «Голос Америки».

…У якому відчаї має бути росія, якщо їй доводиться отримувати боєприпаси з Північної Кореї. Дві-три речі, на мій погляд, тут не збігаються. По-перше, Північна Корея прямо зараз запускає ракети всюди. Я маю на увазі дуже загрозливі дії проти Південної Кореї. Чи почала б Північна Корея серйозно роздавати велику кількість артилерійських боєприпасів у той самий час, коли вони погрожують Південній Кореї? Це не має сенсу. Як вони ці боєприпаси доставлятимуть? Чи дозволить Китай перевозити боєприпаси потягом із Північної Кореї, чи вони збираються везти їх із Північної Кореї до Владивостока? А потім доводиться обпливати або доставляти вагонами з Владивостока, — вказав Годжес.

Він додав, що подібний логістичний ланцюг є дуже довгим й не виключає численні можливості його обірвати чи знищити.

Росія в розпачі, і вони шукають допомоги, де тільки можуть. Для мене перший показник того, що вони в біді, був ще в березні, коли вони шукали добровольців із Сирії. Це вже сигналізувало про те, які в них проблеми, — додав американський генерал-лейтенант.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Пхеньян таємно постачає кремлю артилерійські боєприпаси. Не виключено, що таким чином росія прагне відновити свої запаси і зберегти перевагу в артилерії.