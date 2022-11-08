В росії впав вертоліт Мі-2, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n176602-v-rosiyi-vpav-vertolit-mi-2-ie-zagybli.html

Ракурс

У Костромській області росії зазнав аварії вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ росії.

На борту Мі-2 перебували п’ятеро осіб.

У Костромській області, приблизно за чотири кілометри від аеропорту Сокеркіно, зазнав аварії вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. На борту було п’ятеро людей, — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Нагадаємо, втрати російської авіації за даними Генштабу ЗСУ на 8 листопада складають 260 гелікоптерів. Нещодавно вертольоти окупантів були пошкоджені у Псковській області. На російському аеродромі вночі сталися вибухи, які спричинили пошкодження декількох бойових вертольотів Ка-52.