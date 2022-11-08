В Одесі демонтують пам’ятник Катерині ІІ – ОВА

https://racurs.ua/ua/n176601-v-odesi-demontuut-pam-yatnyk-kateryni-ii-ova.html

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В Одесі демонтують пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ. Цю інформацію 8 листопада в ефірі телемарафону підтвердив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Чотири фігури пам’ятника «Засновникам Одеси» повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Знайдеться місце, де вона буде знаходитися. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите, — вказав Братчук.

Нагадаємо, більшість мешканців Одеси підтримали демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси». Під час правління Катерини II скасувала гетьманство, розформувала козацькі полки на Слобожанщині, ліквідувала Запорізьку Січ. У 1783 році імператриця юридично запровадила кріпацтво й згодом особисто розпорядилася придушити антикріпацькі виступи в Україні — Коліївщину та Турбаївське повстання. Правління Катерини II позначилося подальшою русифікацією України — під її егідою були ліквідовані українські навчально-культурні заклади та усунені від влади україномовні чиновники. У 1780 році була спалена книгозбірня Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Східної Європи. Церква знову перетворилася на частину імперського державного апарату. Українські землі були повністю інтегровані до складу російської імперії.