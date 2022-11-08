Уряд звільнить від оподаткування імпорт генераторів і трансформаторів

https://racurs.ua/ua/n176600-uryad-zvilnyt-vid-opodatkuvannya-import-generatoriv-i-transformatoriv.html

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Звільнити від податків імпорт генераторів, трансформаторів і акумуляторів вирішив Кабінет міністрів України. Прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що уряд вирішив скасувати податки на ввезення також іншого подібного обладнання.

Від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, — сказав Шмигаль під час вступної промови на засіданні уряду в вівторок.

Статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори та інші подібні товари, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування (у випадку пересилання поштою — 150 євро).

Якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але коштує не більше 10 тис. євро, він підлягає письмовому декларуванню та оподаткуванню:

ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Базою оподаткування таких товарів є частина їх вартості, що перевищує неоподатковувану норму.

Наприклад, за генератор вартістю 700 євро, що ввозиться через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто:

10% мита від 200 євро — 20 євро;

20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість плюс мито) — 44 євро.

Загальна сума митних платежів за такий генератор становить 64 євро.