КНДР почала шити зимову форму для російської армії — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n176599-kndr-pochala-shyty-zymovu-formu-dlya-rosiyskoyi-armiyi-zmi.html

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Фабрики у тоталітарній Північній Кореї почали шити зимову форму для російської армії, матеріали для цього надає росія. Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР.

За даними ЗМІ, шити форму для російських військових почали щонайменше три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість — в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає кремль. Далі їх мають залізницею відправляти в рф через вузький перешийок, що сполучає країни — шляхом, який на початку листопада «розморозили» після восьмимісячної паузи через пандемію СOVID.

Співрозмовник видання пояснив, що Пхеньяну вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу. Фабрика у Моранбонгу у великих обсягах шиє форму вже майже місяць.

Нагадаємо, Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.