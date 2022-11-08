Италия может предоставить ВСУ системы ПВО SAMP/T и Aspide - Reuters

https://racurs.ua/n176607-italiya-mojet-predostavit-vsu-sistemy-pvo-samp-t-i-aspide-reuters.html

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Італія готова поставити Україні системи ППО, зокрема франко-італійські зенітно-ракетні комплекси середньої дальності SAMP-T середньої дальності та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника італійської правлячої коаліції.

За даними Reuters, уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони. Джерело видання вказало, що Рим готовий надати Києву різні системи ППО, включаючи SAMP/T, Aspide та Stinger. Проте залишається незрозумілим, скільки систем зможе запропонувати Італія і коли така партія буде доставлена.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто мав телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням «стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, Рим схвалив першу поставку зброї Києву наприкінці лютого за часів правління уряду національної єдності Маріо Драгі. Нова прем'єрка Джорджія Мелоні є твердою прихильницею України. Глава Міноборони Італі заявив, що уряд схвалить шостий пакет озброєння для України.