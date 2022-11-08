Как зима изменит войну, указал экс-командующий сил США в Европе

https://racurs.ua/n176606-kak-zima-izmenit-voynu-ukazal-eks-komanduuschiy-sil-ssha-v-evrope.html

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Як зима змінить ситуацію на полі бою та вплине на перебіг війни росії проти України, спрогнозував колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Найбільш очевидним буде вплив на транспортні можливості або здатність транспортних засобів рухатися по землі. Ми знаємо, що ґрунт на південному сході України стає особливо складним для просування, коли він вологий. І тому я вважаю, що колісним транспортним засобам буде важче рухатися, — вказав Годжес, пише «Голос Америки».

Американський військовий додав, що гусеничні машини повинні рухатися ефективніше за складних зимових умов.

Це, звичайно, уповільнить пересування військ. Але це не завадить Україні використовувати HIMARS та інші високоточні системи великої дальності, які їй надав Захід, і які вони дуже ефективно використовували проти російської оборони і особливо проти російських мереж постачання, — нагадав генерал-лейтенант.

Годжес також висловив думку, що воїни Збройних сил України будуть краще підготовлені до зими.

Кілька країн надали (ЗСУ — ред.) одяг та обладнання для холодної погоди, укриття тощо. І, звичайно, за ЗСУ стоїть вся країна, тоді як російські війська, які перебувають там на південному сході України та на Донбасі, знаходяться в кінці довгого, виснаженого та крихкого ланцюга постачання, — додав військовий.

З його слів, ефективність армії взимку полягає в тому, щоб солдати були дисциплінованими і тренованими, знали, як підтримувати сухість і зберегти своє здоров’я.