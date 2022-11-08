Иран получил от рф 140 млн евро наличными и захваченное оружие США и Британии

https://racurs.ua/n176608-iran-poluchil-ot-rf-140-mln-evro-nalichnymi-i-zahvachennoe-orujie-ssha-i-britanii.html

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Росія розрахувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю. Про це йдеться у матеріалі британського телеканалу Sky News, який посилається на джерело у сфері безпеки.

На фото, зробленому о 3.32 ранку за місцевим часом 20 серпня в аеропорту Тегерана, зображено два літаки Іл-76, які ймовірно привезли в Іран готівку й західну зброю, а через кілька годин вилетіли з іранськими дронами. Стверджується, що Іл-76 перевезли готівку та зразки захопленого в Україні озброєння — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.

Ймовірно, зразки західної зброї передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. У відповідь Тегеран передав москві понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, а також 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.

За даними джерела Sky News, за останні кілька днів рф і Іран домовилися про постачання безпілотників на 200 млн євро.

Нагадаємо, у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel і наступного року оголосили, що створюють його копію.